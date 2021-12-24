Госрегистрация "фопа": когда заявителю могут отказать
Ряд причин могут послужить отказом для государственной регистрации физлица-предпринимателя. Сообщение о таком отказе должно содержать ссылку на конкретную норму законодательства с указанием, что именно нарушено при оформлении и представлении документов, сообщает UBR.
Отказ осуществляется в течение 24 часов после поступления документов, кроме выходных и праздничных дней.
В госрегистрации ФЛП могут отказать по таким причинам:
- документы представлены лицом, не имеющим полномочий;
- документы поданы к ненадлежащему субъекту госрегистрации;
- имеются ограничения на занятие предпринимательской деятельностью, установленные законом;
- в Едином госреестре содержатся сведения о судебном решении относительно запрета в проведении регистрации;
- наличие записи в ЕГР о том, что физическое лицо уже зарегистрировано как ФЛП;
- не устранены основания для приостановления рассмотрения документов в течение установленного срока;
- представленные документы противоречат требованиям законов.
После устранения указанных причин заявитель может повторно подать документы.