Госрегистрация "фопа": когда заявителю могут отказать

Ряд причин могут послужить отказом для государственной регистрации физлица-предпринимателя. Сообщение о таком отказе должно содержать ссылку на конкретную норму законодательства с указанием, что именно нарушено при оформлении и представлении документов, сообщает UBR.

Отказ осуществляется в течение 24 часов после поступления документов, кроме выходных и праздничных дней.

В госрегистрации ФЛП могут отказать по таким причинам:

документы представлены лицом, не имеющим полномочий;

документы поданы к ненадлежащему субъекту госрегистрации;

имеются ограничения на занятие предпринимательской деятельностью, установленные законом;

в Едином госреестре содержатся сведения о судебном решении относительно запрета в проведении регистрации;

наличие записи в ЕГР о том, что физическое лицо уже зарегистрировано как ФЛП;

не устранены основания для приостановления рассмотрения документов в течение установленного срока;

представленные документы противоречат требованиям законов.

После устранения указанных причин заявитель может повторно подать документы.