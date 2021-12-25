Курс валют НБУ на 25 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 25 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 24 декабря, не изменился и остается на уровне 27.27 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 25 декабря 2021 года.

Курс евро не изменился и составил 30.84 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 25 декабря 2021 года.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 25 декабря 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 36.62 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 25 декабря 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и остается на уровне 29.63 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 25 декабря 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 6.67 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 25 декабря 2021 года.