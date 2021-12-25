В Киеве водитель необычным способом сжег автомобиль

В Киеве водитель решил проявить смекалку и применил необычный способ прогревания автомобиля. Однако в результате эксперимент закончился плачевно - машина полностью сгорела, сообщает РБК-Украина.

Житель столицы разместил тепловентилятор под капотом легковушки Renault Megane через переноску, и оставил транспорт на ночь на улице Вискозная в Днепровском районе.

В итоге такой "обогреватель" через некоторое время задымился и вызвал возгорание. Но, очевидно, первые признаки пожара для владельца машины остались незамеченными, и авто, припаркованное на территории промзоны, полностью охватило пламя.

Вызвали пожарных, но спасти машину уже было невозможно - она совершенно сгорела.

В сети опубликовали фото, как тушили огонь. Как видно на снимке, огонь полностью охватил французский седан.

Пользователи сети в комментариях отмечают, пытаясь объяснить мотив водителя прогревать авто таким способом, что в машинах этой марки должен стоять подогреватель топлива в фильтре, но греет он только когда машина завелась.