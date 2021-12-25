В "красных" областях стабилизировались показатели заболеваемости

В "красных" областях стабилизировались показатели заболеваемости

По состоянию на утро, 25 декабря в "красном" уровне эпидопасности находятся две области - в них стабилизировались показатели. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"Желтая" зона

Сейчас большинство областей Украины охватывает именно эта зона. В нее входит столица, а также такие области:

  1. Днепропетровская,
  2. Ивано-Франковская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Львовская,
  6. Полтавская,
  7. Ровенская,
  8. Тернопольская,
  9. Харьковская,
  10. Херсонская.
  11. Черновицкая,
  12. Донецкая,
  13. Винницкая,
  14. Хмельницкая,
  15. Закарпатская,
  16. Одесская,
  17. Киевская,
  18. Житомирская,
  19. Сумская,
  20. Николаевская,
  21. Черниговская,
  22. Черкасская.

"Оранжевая" зона

Регионы, которые бы входили в "оранжевый" уровень эпидемической опасности, по состоянию на 25 декабря, отсутствуют.

"Красная" зона

В этой зоне сейчас находятся только две области. Однако сегодня в них полностью стабилизировались эпидемические показатели. А именно коэффициент выявления инфицирования случаев COVID-19, который еще вчера имел "красные" значения.

Сейчас эта зона карантина выглядит так:

  • Волынская область,
  • Запорожская область.

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