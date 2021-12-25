В "красных" областях стабилизировались показатели заболеваемости
По состоянию на утро, 25 декабря в "красном" уровне эпидопасности находятся две области - в них стабилизировались показатели. Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
"Желтая" зона
Сейчас большинство областей Украины охватывает именно эта зона. В нее входит столица, а также такие области:
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая,
- Донецкая,
- Винницкая,
- Хмельницкая,
- Закарпатская,
- Одесская,
- Киевская,
- Житомирская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Черниговская,
- Черкасская.
"Оранжевая" зона
Регионы, которые бы входили в "оранжевый" уровень эпидемической опасности, по состоянию на 25 декабря, отсутствуют.
"Красная" зона
В этой зоне сейчас находятся только две области. Однако сегодня в них полностью стабилизировались эпидемические показатели. А именно коэффициент выявления инфицирования случаев COVID-19, который еще вчера имел "красные" значения.
Сейчас эта зона карантина выглядит так:
- Волынская область,
- Запорожская область.