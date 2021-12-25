NASA запустило в космос телескоп James Webb

После более чем десяти лет переносов, совместный проект NASA, Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA) - телескоп James Webb, наконец полетел в космос, сообщает РБК-Украина.

История James Webb была тяжелой

В 1996 году астрономы научного института космического телескопа заявили о необходимости построить инфракрасный космический телескоп, который будет оборудован 4-метровым зеркалом. Впрочем, бывший директор NASA Дэн Голдин решил, что размер зеркала необходимо увеличить до 8 метров.

Это, со своей стороны, осложнило строительство аппарата:

во-первых, зеркало необходимо было строить в сложенном виде;

во-вторых, ни одна на тот момент ракета не была достаточно большой, чтобы разместить на ней телескоп.

Астрономы надеялись запустить телескоп с 2007 по 2011 год, впрочем, операция постоянно переносилась, а бюджет аппарата вырос с 1 до 8,8 млрд долларов. В конце концов, новой датой запуска стал 2018 год.

Однако, и 2018 год оказался неудачным для операции:

стоимость аппарата выросла еще на 1,1 млрд долларов (9,7 млрд долларов);

во время тестового развертывания - у телескопа разорвался солнцезащитный экран.

Уже в который раз, запуск James Webb был вновь перенесен на новую дату - на май 2020 года.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

В тот раз все планы были испорчены пандемией коронавируса, в связи с чем новой датой операции стало 31 октября 2021 года. Но и не конечной. NASA в очередной раз столкнулось с проблемами, которые возникли во время доставки телескопа к космодрому и его монтажом на ракету.

Уже в сентябре запуск был назначен на 18 декабря, а в конце ноября его снова перенесли на 22 декабря. 14 декабря, во время установки телескопа на ракету - специалисты обнаружили проблемы во время обменна данными между аппаратом и ракетой, что требовало дополнительного времени для их решения.

После более чем 14 лет, окончательно датой запуска стало 25 декабря 2021 года, то есть, сегодня.

’Twas the night before launch, And all through Kourou, The teams are a go, and the weather is too! The rocket rolled out to the launchpad with glee, Join us for the world's biggest launch watch party! Coverage starts at 6AM ET (11 UTC): https://t.co/E0iKHwugcn #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/2pTINvY9Zi — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 24, 2021

Почему James Webb изменит представление о Вселенной

James Webb является новейшей орбитальной инфракрасной обсерваторией, которая заменит телескоп Hubble.

Ученые убеждены в том, что аппарату удастся расширить представления человечества о Вселенной, поскольку он способен раскрыть историю формирования первых звезд и галактик, а также более углубленно изучать черные дыры, темную материю и далекие от нашей Солнечной планеты миры.

В конце концов, все это ему удастся благодаря его уникальному оборудованию, которое способно собирать инфракрасный свет и исследовать его.

Фото: телескоп James Webb (twitter.com/NASAWebb)

Немного о строении James Webb

Обсерватория оборудована огромным зеркалом, которое состоит из 18 шестигранников. Его диаметр составляет шесть с половиной метров, а сборная площадь - 25 квадратных метров.

Как отмечают в NASA, телескоп в сто раз более чувствителен к диапазону волн, чем Hubble.

В то же время аппарат имеет и термический экран, размеры которого составляют 21,1 на 14,6 метра. Экран состоит из пластов, которые будут защищать телескоп от солнечных лучей, чтобы он не перегрелся.

Среди научных инструментов телескопа:

камера ближнего инфракрасного диапазона - будет формировать изображение для обсерватории;

прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения - позволит получать данные об удаленных объектах (формирование новых звезд или слабо видимые кометы);

спектрограф ближнего инфракрасного диапазона - позволит получать данные о физических и химических свойствах объектов;

датчики точного наведения с устройством формирования изображения в ближнем инфракрасном диапазоне и бесщелевой спектрограф - позволят получать изображения в высоком качестве, обнаруживать экзопланеты (планеты, которые расположены за пределами Солнечной системы) и определять их характеристики.

8. It’s “spectrograph”/spectrometer! Webb has multiple spectrographs, which are used to disperse light from an object into a spectrum. Analyzing the spectrum of an object can then tell us about its properties, such as the composition of an exoplanet’s atmosphere. pic.twitter.com/q3Y8n4DHx0 — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 16, 2021

29 дней на пределе

Во время интервью для The Verge, заместитель научного сотрудника проекта Эмбер Страун заявила, что запуск телескопа является лишь началом его истории.

"29 дней на пределе" - термин придуманный NASA, который описывает сложность процесса развертывания и начала работы телескопа:

в космосе обсерватория начнет поглощать солнечную энергию, чтобы набраться необходимого питания;

постепенно меняя свою форму - телескоп развернет тонкий солнцезащитный экран. Этот процесс продлится в течение нескольких дней;

далее необходимо будет развернуть главное зеркало аппарата;

даже после разложения всей конструкции - телескопу придется еще в течение нескольких недель двигаться в космосе по предопределенному NASA маршруту, чтобы занять свое окончательное положение.

Онлайн-трансляция запуска телескопа: