Почему не стоит пользоваться бесплатным Wi-Fi в отеле

Бесплатный Wi-Fi в отеле обычно считают преимуществом. В частности, доступ к интернету заграницей действительно часто пригодится, однако в некоторых случаях от него лучше отказаться, сообщает РБК-Украина.

Да, в отеле бесплатные и общедоступные соединения опасны. Все потому, что их могут довольно легко сломать. К тому же вы каждый раз рискуете, когда вы вводите конфиденциальную информацию на сайтах и в приложениях, когда подключились к общественной сети.

Также покупать что-то в интернете и вводить реквизиты банковских счетов или паспортные данные нужно осторожнее.

Хакеры, подключенные к той же сети, могут узнать пароли и другие данные и получить доступ к вашим учетным записям.

Важно избегать сайтов, требующих ввода личной информации. Если же это невозможно, то отдавайте предпочтение мобильному интернету или пользуйтесь виртуальной частной сетью (VPN). Она поможет зашифровать данные.