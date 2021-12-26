В Украине планируют начать производство вакцины от коронавируса в 2022 году

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что в следующем году в Украине намерены запустить производство вакцины от коронавируса, сообщает Новое время.

По словам Кузина, начало производства препарата CoronaVac запланировано на февраль.

В Минздраве также отметили, что две научные команды работают над украинской вакциной — академика Сибирного и команда профессора Комисаренко.

Инициативы по разработке собственной вакцины есть также и со стороны частного сектора.