Во Львове ликвидировали пожар в поезде "Киев-Ужгород"
Минувшей ночью возник пожар в поезде "Киев-Ужгород", который прибыл на вокзал во Львове в 03:45, сообщает Интерфакс-Украина.
"Около 03:45 возник пожар в вагоне №7 пассажирского поезда №81 сообщением «Киев-Ужгород», который прибыл на главный железнодорожный вокзал Львова", – указано в сообщении.
Пассажиров из вагона эвакуировали, вагон отцепили и переместили на запасной путь, пожар был потушен в 05:03 утра.
"В результате пожара потерпевших нет. Пассажиров пересадили в другой вагон, поезд продолжил движение с опозданием на 19 минут", – сообщает ОГА.
Причины возгорания выясняются, сумма убытков уточняется.