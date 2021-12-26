Во Львове ликвидировали пожар в поезде "Киев-Ужгород"

Минувшей ночью возник пожар в поезде "Киев-Ужгород", который прибыл на вокзал во Львове в 03:45, сообщает Интерфакс-Украина.

"Около 03:45 возник пожар в вагоне №7 пассажирского поезда №81 сообщением «Киев-Ужгород», который прибыл на главный железнодорожный вокзал Львова" , – указано в сообщении.

Фото: ГСЧС

Пассажиров из вагона эвакуировали, вагон отцепили и переместили на запасной путь, пожар был потушен в 05:03 утра.

"В результате пожара потерпевших нет. Пассажиров пересадили в другой вагон, поезд продолжил движение с опозданием на 19 минут" , – сообщает ОГА.

Причины возгорания выясняются, сумма убытков уточняется.