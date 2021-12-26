Беременных и женщин с детьми также возьмут на воинский учет

Новые нормы о воинском учете касаются также беременных и женщин с малолетними детьми. Работа по реализации приказа Минобороны будет проводиться до конца 2022 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны Украины.

"Беременные женщины и/или с малолетними детьми тоже берутся на воинский учет" , - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья человека и его семейные обстоятельства.

Минобороны сообщили, что работа по реализации приказа по военному учету женщин спланирована до конца 2022 года.