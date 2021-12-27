єПідтримка: украинцы купили 100 тысяч ж/д билетов

Всего на железнодорожные билеты потрачено более 42 млн гривен, сообщает Корреспондент.

Украинцы приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда по государственной программе єПідтримка. Об этом пишет Укрзализныця в понедельник, 27 декабря.

"С момента начала выплат денежных средств от государства вакцинированным украинцам на специальные карты по программе єПідтримка пассажиры осуществили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты в чат-боте АО Укрзализныця, на сайте booking.uz.gov.ua и на партнерских ресурсах", – говорится в сообщении .

За время действия программы по состоянию на сегодняшний день пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 гривен.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой єПідтримка равен сумме денежных средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 гривен и оплатить его в чат-боте Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua или в кассе.

Покупая билеты на железную дорогу, пассажиры также получают доступ к бесплатной железнодорожной онлайн-библиотеке, которая доступна во всех поездах, и к онлайн-кинотеатру, который работает на борту Интерсити+ и стоит всего 1 гривну.