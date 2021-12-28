Три простых продукта, чтобы повысить уровень кальция в организме

Хрупкие кости, недостаток кальция, ломкие волосы – кто бы мог подумать, что причиной может быть кишечник, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Нутрициолог и диетолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что клиенты часто жалуются, что им ничего не помогает, даже правильное питание и витамины, волосы все равно тусклые, а ногти ломаются. Причина может быть не в том, что кальций не поступает в ваш организм, он может не усваиваться.

Самые важные факторы, которые влияют именно на усвоение кальция

Витамин D в комплекте с кальцием помогает становиться доступным и усваиваться больше.

Витамин К2, работа которого донести кальций конкретно в костно-хрящевую ткань.

Ферменты кишечника, которые должны усваивать и расщеплять кальций для его биодоступности.

В этом пункте обычно и заключается корень зла, так как люди, которые не следят за питание и "забивают", "зашлаковывают" свой кишечник, чаще страдают такими заболеваниями: остеопорозом, аллергическими реакциями, а также дерматитами и псориазом!

"В этом мне помогает касторовое масло, которое является самым универсальным и безопасным очищающим средством, его использовали веками и его эффективность 100%. К тому же, это масло можно давать даже деткам!" , - призналась нутрициолог.

Как повысить уровень кальция в организме

Если вы хотите повысить уровень натурального кальция в организме, употребляйте регулярно эти продукты-рекордсмены по содержанию кальция:

кунжутное масло и семена, миндальное масло и орехи, семена чиа.

А те, кто привык считать, что без молочных продуктов кальция не достать, нутрициолог напомнила: при длительном и частом употреблении кислотных, а не щелочных продуктов (к которым, кстати, относится и коровье молоко, и кисломолочные продукты из него) только окисляют организм и заставляет его "терять" кальций ради ощелачивание организма.