"єПідтримка": 6,5 млн украинцев получили банковские карты

6,5 млн украинцев получили банковские карты в рамках программы єПідтримка, на ее реализацию уже направлено 3 млрд грн, сообщает Украинская правда.

"6,5 млн украинцев уже получили банковские карты, 5,5 млн сформировали заявки и уже около 3 млрд грн направлено на реализацию программы" , - заявила﻿ Первый вице-премьер - Министр экономики Юлия Свириденко.

По словам Свириденко, в 2022 году программа будет модифицирована в соответствии с потребностями защиты экономики. В частности, появится возможность для людей старше 60 лет покупать лекарства за полученные в рамках помощи средства.