Санду не будет участвовать в неформальном саммите СНГ

Президент Молдовы Майя Санду не примет участие в планирующейся 28 декабря неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

"Я не еду на этот саммит. Перед поездкой на такие мероприятия мы анализируем актуальность повестки для Республики Молдова. В контексте СНГ нас интересуют в основном экономические вопросы. Я не получала официального приглашения и даже не знакома с повесткой [саммита]" , - сказала Санду в интервью молдованскому телеканалу в понедельник.