Нужно поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении РФ - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС в 2022 году должен продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении давлению со стороны России, а также сохранять жесткий подход к Беларуси, сообщает Новое время.

Об этом Боррель написал в своем блоге, посвященном итогам 2021 года.

"По мере распространения гибридных конфликтов мы должны продолжать поддерживать Украину и Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять непоколебимый подход к Беларуси. В связи с этим саммит Восточного партнерства подтвердил стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС к нашим восточноевропейским партнерам" , - считает глава европейской дипломатии.

По словам Борреля, в восточном соседстве ЕС 2021 ознаменовался "яркими примерами силовой политики" в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой.

"Чтобы противостоять этим угрозам, ЕС оказывает жесткую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам, например, с помощью пятого пакета санкций против режима Лукашенко в Беларуси" , - подчеркнул Боррель.

По его словам, в уходящем году в ЕС, кроме борьбы с пандемией, бегали от одного кризиса к другому. Он подчеркнул, что Беларусь, Украина, Мали, Судан, Афганистан, Эфиопия и Венесуэла доминируют в международной повестке и повестке ЕС.