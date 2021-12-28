28 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы

В этот день в мире отмечаются Международный день кино, День продолжения банкета, сообщает УНИАН.

В США - День штата Айова, День клятвы верности флагу, День короткометражного кино, День загрузки, День шоколадных конфет, День "Позвони другу", День игры в карты, в Азербайджане - День адвоката, в Испании - День смеха, Яично-мучная битва, в Эфиопии - День святого Гавриила, в Южной Австралии - День провозглашения провинции, в Таиланде - День памяти короля Таксина, в Таджикистане - День Комитета национальной безопасности.

Памятные даты 28 декабря, годовщины и события

28 декабря 1065 года было завершено строительство церкви Святого Петра, ставшей основой Вестминстерского аббатства. В этот день церковь была освящена. Аббатство открылось в феврале 1066 года. Впоследствии оно стало местом коронации всех британских монархов. Первым коронованным здесь венценосцем стал в 1066 году Вильгельм Завоеватель. В аббатстве нашли вечный приют многие выдающиеся англичане: короли, литераторы, ученые, музыканты.

Среди них - Елизавета I (1533-1603), Георг Фридрих Гендель (1685-1759), Исаак Ньютон (1643-1727) и Чарльз Дарвин (1809-1882). Здесь же находится могила Неизвестного Воина как символ памяти о солдатах, погибших в годы Первой мировой войны. В Уголке поэтов покоится прах Джефри Чосера, Сэмюэля Джонсона, Теннисона, Браунинга, Диккенса и многих других знаменитых писателей и поэтов. Рядом с ними погребен прославленный актер Дейвид Гаррик. Кроме этого, здесь находится множество памятников: Милтону, Китсу, Шелли, Генри Джеймсу, Томасу Элиоту и другим. Среди поздних мемориальных досок можно найти таблички, посвящённые поэту Дилану Томасу и Лоренсу Оливье. Вестминстерское аббатство является действующей церковью, где ежедневно проводятся литургии и службы. Оно причислено к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

В 1869 году в Огайо Уильямом Семплом была запатентована первая жевательная резинка.

В 1895 году немецкий физик В.Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

В 1908 году произошло землетрясение на Сицилии. Главной жертвой природного катаклизма стал цветущий город Мессина. Подземные толчки, сила которых достигала 7,5 балла по шкале Рихтера, унесли жизни более 75 тысяч человек, а вызванная ими волна цунами высотой 10 метров довершила разрушение города. Также серьезно пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения. Примечательно, что землетрясение не принадлежало к числу сильнейших. Трагедия Мессины была в том, что подземный толчок произошел непосредственно под городом.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 декабря чтит память святого Трифона. Другие названия праздника: "Трифон", "Заря в рукавицах", "День исцеляющих молитв". В народе говорили: "На Трифона и птица в лесу замерзает".

Что сегодня нельзя делать

В этот день еще продолжается Рождественский пост, поэтому нужно соблюдать его запреты в отношении еды и поведения. Не стоит ни на кого злиться, нужно сдерживать эмоции и быть доброжелательным. Есть еще народное поверье, которое запрещает жаловаться на холод. Весь день нужно быть веселым и бодрым, чтобы мороз подарил крепкое здоровье.

Приметы на 28 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

сегодняшняя погода - прогноз на март;

днем мороз, а вечером стало теплеть - к стуже;

днем северный ветер - к сильным морозам;

синицы расчирикались - к морозам.

Именины 28 декабря

Именины у Павла, Василия и Степана.