В Турции - месячный антирекорд прироста COVID-случаев

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции составил в понедельник 26 099, что стало рекордным показателем с 24 ноября. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте, сообщает Лента.Ру.

По его словам, за последние сутки было сделано 362 535 тестов, зафиксировано 26 099 новых случаев COVID-19, умерли 157 человек. Коджа связал рост числа новых случаев с распространением омикрон-штамма.