В Польше выдали ордер на арест сбежавшего в Беларусь солдата

Прокуратура в Польше выдала ордер на арест военнослужащего Эмиля Чечко. Он сбежал в Беларусь, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По информации польских СМИ, заместитель руководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко пояснил, что выдача ордера на арест означает, что любые органы, такие как полиция или военная полиция, могут задержать разыскиваемое лицо и "поместить этого человека в следственный изолятор".

"Управление по военным делам Белостокско-Полноцкой районной прокуратуры сегодня выдало ордер на арест подозреваемого Эмиля Чечко" , - сказал он.

При этом он добавил, что производство находится на слишком ранней стадии, чтобы рассматривать вопрос об экстрадиции.