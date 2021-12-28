В Беларуси отправили в колонию россиянина за помощь оппозиционерам

Минский городской суд приговорил 21-летнего гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы за озвучивание роликов для белорусской оппозиции и ведение телеграм-канала "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который власти признали террористическим, сообщает Интерфакс.

Именно такой срок просил для него прокурор. По информации правозащитного центра "Весна", Дудникову вменяют разжигание розни (ч.3 ст. 130 УК) и призывы нанести вред национальной безопасности Белоруссии (ч.3 ст. 361 УК).

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 5 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Белоруссии. Суд над ним начался 20 декабря и проходил в закрытом режиме.