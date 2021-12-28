Всех работников Нью-Йорка обязали вакцинироваться

В понедельник в Нью-Йорке вступило в силу требование об обязательной вакцинации всех работников частных предприятий, которое мэр Билл де Блазио назвал «самым радикальным в стране», сообщает Укринформ.

Согласно материалам The New York Times, отныне все работодатели в Нью-Йорке обязаны проверять, получили ли их работники хотя бы одну прививку от COVID-19. Впрочем, это требование не распространяется на работающих дистанционно.

«Я на 110% убежден, что это правильное решение, особенно в условиях безумного распространения Омикрона. Не знаю, появится ли другой штамм, но точно знаю, что лучшая защита – сделать всем прививки», – сказал де Блазио.

Как отмечает издание, истекает последняя неделя работы де Блазио в должности мэра, и до сих пор непонятно, как будет относиться к этому решению его преемник Эрик Адамс (пока он отказывался комментировать данную инициативу).