Курс валют НБУ на 28 декабря

Курс валют НБУ на 28 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 декабря, снизился до отметки 27.23 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.82 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 36.52 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 29.61 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.68 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 27 декабря 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.230600 --0.044
EUR Евро 30.819600 --0.025
RUB Рубль 0.370050 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.516200 --0.101
CHF Швейцарский франк 29.614600 --0.017
PLN Польский злотый 6.676300 +0.004

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