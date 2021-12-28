Курс валют НБУ на 28 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 27 декабря, снизился до отметки 27.23 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 30.82 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.70 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 36.52 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 29.61 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.68 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 27 декабря 2021 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.230600
|EUR
|Евро
|30.819600
|RUB
|Рубль
|0.370050
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.516200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.614600
|PLN
|Польский злотый
|6.676300