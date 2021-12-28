Курс валют НБУ на 28 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 28 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 декабря, снизился до отметки 27.23 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 30.82 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.70 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 36.52 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 29.61 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и остается на уровне 6.68 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 27 декабря 2021 года.