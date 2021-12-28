В Украине хотят создать первый суперкар KRAINA 225

Украинец Максим Шкиндер, который работает над дизайном спорткаров McLaren, создал проект первого украинского электрокара KRAINA 225, сообщает Судебно-юридическая газета.

«Что бы вы сказали, если бы на дорогах вашего родного города появился такой отечественный электрокар? Мы объединили усилия с другими талантливыми специалистами из Украины, работающими за рубежом в автомобильных и IT компаниях, чтобы показать, на что способен коллективный разум», – написал Максим Шкиндер.

Источник фото: krainaauto.com

Команда KRAINA 225 хочет создать украинский электромобиль с конкурентоспособным дизайном, вдохновившись украинским самолетом АН-225 «Мрія».

«Источником нашего вдохновения стал могучий АН-225, названный его создателями «Мрия», что означает «Создано воображением, фантазией». Он является объектом увлечения для детей и взрослых во всем мире в последние несколько десятилетий», - сказано в проекте.

KRAINA Shooting brake Coupe – это электрический автомобиль класса люкс, четырехместное электрическое купе длиной около 5 м. У автомобиля обтекаемый силуэт со скошенной задней частью и полностью прозрачная крыша.

По словам Шкиндера, это некоммерческий и сугубо концептуальный проект, направленный на исследования и эксперименты.

Источник фото: krainaauto.com