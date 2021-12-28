Что ожидается на валютном рынке во вторник

Предпоследняя рабочая неделя уходящего 2021 года выдалась откровенно спокойной. Колебания котировок безналичного доллара проходили в относительно узком диапазоне, а курсы закрытия прошлой пятницы не сильно отличались от подобного закрытия неделей ранее. Национальному банку даже удалось вновь вернуться к практике ежедневных покупок своих «традиционных» 5 млн долларов, хоть и смог это сделать регулятор только два раза.

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ начинается последняя рабочая неделя в этом году. Всего за три дня и экспортерам, и импортерам надо будет успеть закрыть все свои потребности в валюте или гривне, что означает с одной стороны увеличение количества операций, а с другой – большую вероятность роста волатильности на рынке. Национальный банк в эти дни будет настороже, крайне внимательно наблюдать за рынком и в случае резкого движения в ту или иную сторону сразу же выйдет с интервенцией или на покупку, или на продажу. Резких колебаний курса доллара в оставшиеся дни он не допустит.

Кроме того, сегодня Министерство финансов проводит последний в этом году аукцион по размещению ОВГЗ; на нем инвесторам предложат ОВГЗ в гривне сроком на 3, 6, 12 месяцев, а также 2 и 3 года. Состоявшийся на прошлой неделе аукцион показал рост интереса к украинским ценным бумагам. Если сегодня спрос на них сохранится, это может привести к росту предложения валюты для оплаты покупок, что будет «на руку» гривне.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,20/27,30 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева в прошлую пятницу торговался в узком диапазоне 27,23-27,25 гривен. По таким же ценам его продавали и в течение длинных выходных – с субботы до понедельника. Сегодня утром продажа в Киеве будет стартовать с 27,25-27,26 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Сегодня равновероятны как рост, так и снижение безналичного, а за ним – и наличного доллара. Тренд на межбанке задаст направление для наличного рынка.

Евро на рынке FOREX в понедельник торговался в узком диапазоне 1,1301-1,1332 доллара, т.к. во многих странах продолжали праздновать католическое Рождество, и объемы операций на мировых рынках были снижены. Сегодня утром продолжаются незначительные колебания, диапазон сузился до 1,1317-1,1331 доллара. Наличный евро в столице в прошлую пятницу продавали по 30,75-30,80 гривен, но уже в понедельник, несмотря на выходной, предложение евровалюты выросло, а цена опустилась до 30,70-30,72 гривен. По такой же цене его начнут продавать и сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Как и для наличного доллара, сегодня равновероятны как рост, так и снижение ценника на наличный евро.

Российский рубль в понедельник совершал резкие движения по отношению к американскому доллару между уровнями 73,10 и 73,60 рублей за доллар. Утром вторника он торгуется в узком диапазоне 73,37-73,54 доллара. Наличный рубль в Киеве в понедельник, как и на прошлой неделе, продавали по 3,67-3,70 гривен за 10 рублей. По такой же цене его будут продавать и сегодня; вероятность изменения даже на пару копеек за 10 рублей сегодня небольшая.