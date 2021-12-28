Apple закрывает магазины на фоне вспышки COVID-19

Американский Apple Inc. (SPB: AAPL) объявила о закрытии 11 магазинов в Нью-Йорке на неопределенное количество времени из-за вспышки заболеваемости коронавирусом в городе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы регулярно отслеживаем ситуацию и будем принимать меры по сохранению здоровья наших клиентов и сотрудников", - говорится в сообщении компании.

Принятое решение затрагивает магазины компании на Манхэттене, Бруклине, Бронкси и Статен-Айленде. Оно не означает закрытие магазинов навсегда, отмечается в пресс-релизе.

Покупатели еще смогут забрать свои онлайн-заказы из этих магазинов на улице.

В начале декабря компания объявила также о временном закрытии магазинов в Аннаполисе, Майами, Онтарио и Оттаве.

В то же время Apple ужесточила правила посещения торговых точек клиентами. Они теперь должны носить маски во время пребывания в магазине. До этого компания требовала этого только в тех регионах, где власть одобрила соответствующее постановление.

В начале 2020 года при распространении первой волны пандемии COVID-19 в США Apple была вынуждена закрыть все свои магазины.