В Киеве произошло серьезное ДТП: парализовано движение на проспекте Лобановского

В Киеве на проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади произошла серьезная авария, которая буквально парализовала движение, сообщает УНИАН.

Отмечается, что ДТП заняло сразу все полосы проспекта: "Движения нет, будет еще хуже".

"По всей видимости, автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу" , – говорится в одном из сообщений.

На данный момент информация о пострадавших уточняется. Официальных комментариев об аварии пока нет.