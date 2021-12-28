В Киеве произошло серьезное ДТП: парализовано движение на проспекте Лобановского
В Киеве на проспекте Лобановского в сторону Севастопольской площади произошла серьезная авария, которая буквально парализовала движение, сообщает УНИАН.
Отмечается, что ДТП заняло сразу все полосы проспекта: "Движения нет, будет еще хуже".
"По всей видимости, автомобиль Skoda начало заносить, водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу", – говорится в одном из сообщений.
На данный момент информация о пострадавших уточняется. Официальных комментариев об аварии пока нет.