Honor показала первый складной смартфон

Honor раскрыла информацию о своем первом складном смартфоне. Об этом сообщает издание Huawei Central, сообщает Лента.Ру.

Китайская компания опубликовала тизер гаджета на своем YouTube-канале, продемонстрировав дизайн будущего устройства под названием Honor Magic V. На видео аппарат представлен сбоку, из чего можно сделать вывод, что гаджет получит форм-фактор раскладушки.

"Это первый складной флагман Honor" , — уточняется в ролике.

Несмотря на то, что корпорация показала первое видео с устройством, она не раскрывает характеристики и не называет точные сроки выхода девайса. По информации источников издания, Honor Magic V получит гибкий восьмидюймовый экран, созданный компаниями BOE и Visionox. На задней панели телефона будет расположен дополнительный дисплей на 6,5 дюймов. Также флагман будет иметь топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.