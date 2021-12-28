Врач Саакашвили заявил об опасности возвращения экс-президента в тюрьму

Экс-президента Грузии Михеила Саакашвили нельзя возвращать обратно в тюрьму, поскольку он является больным средней тяжести, считает его личный врач Николоз Кипшидзе, сообщает Интерфакс-Украина.

Кипшидзе уточнил, что решение о переводе Саакашвили из госпиталя в Гори в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения одного из врачей госпиталя.

"Я не знаю, кто из врачей подписал справку о состоянии здоровья Саакашвили, но подписывать такую справку было нельзя. Саакашвили на данный момент является больным средней тяжести, и его ни в коем случае нельзя возвращать в тюрьму. Несколько часов назад он получил очередную стрессовую травму, которая может очень негативно отразиться на его здоровье" , - сказал Кипшидзе.

Также Кипшидзе отметил, что есть информация о готовности Саакашвили вновь начать голодовку.

"Этого нельзя допустить, так как мы можем потерять Михаила. Я настоятельно требую перевести его на лечение в многопрофильную гражданскую клинику или за границу" , - сказал Кипшидзе.

По его словам, после инцидента вечером в понедельник, когда Саакашвили потерял сознание в палате, Кипшидзе не впускают в госпиталь.