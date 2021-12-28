Аппарат на МКС зафиксировал гамма всплеск от нейтронной звезды

Инструменты на борту МКС зарегистрировали масштабный гамма-всплеск, выброшенный нейтронной звездой в далекой галактике, сообщает Хайтек.

Нейтронная звезда — это остаток от массивной звезды, которая достигла конца своего эволюционного пути. Если они быстро вращаются, то их называют радиопульсар. Нейтронные звезды являются остатками массивных звезд, которые достигли конца своего эволюционного пути во времени и пространстве.

Некоторые из таких звезд имеют экстремально сильное магнитное поле, которое достигает сотен миллиардов тесл. К тому же такие объекты — магнетары — способны быстро вращаться, время от времени выбрасывая внезапные и чрезвычайно мощные потоки излучения, которые регистрируются в виде гамма-всплесков

Приборы на МКС зафиксировали вспышку от источников за пределами нашей Галактики — это всплеск GRB 2001415 из галактики NGC 253, расположенной в созвездии Скульптора, на расстоянии около 11 млн световых лет.

Для изучения явления использовали инструмент ASIM — это рентгеновский и гамма-лучевой детектор, он находится на борту МКС и занимается тем, что регистрирует вспышки в верхних слоях земной атмосферы. Всплеск GRB 2001415 зафиксировали 15 апреля 2020 года: он длился около 160 миллисекунд. За это время было выброшено порядка 1046 эрг энергии — столько Солнце выделяет за сотню тысяч лет. Величина магнитного поля магнетара достигает 1016 гаусс.

Авторы работы предположили, что такие гамма-всплески происходят из-за случайных возмущений в магнитном поле нейтронной звезды. Во время этого процесса возникают альвеновские волны, которые вызывают сотрясения поверхности и доходят до более глубоких слоев. Вспышка завершается пересоединением силовых линий магнитного поля, и магнетар вновь «замолкает».