В Костеле Святого Николая в Киеве начались противоаварийные работы

В столичном Костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, начались противоаварийные работы.

Соответсвующие фото и видео опубликовал телеграм-канал "Сегодня".

Пожар в костеле произошел 4 сентября 2021 года. Причиной пожара стало замыкание внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке.

Николаевский Костел – построен известным архитектором Владиславом Городецким в неоготическом стиле. Кроме своего внешнего вида, он известен органными концертами, которые проводятся Национальным домом органной и камерной музыки Украины. Последний делит помещение костела с приходом Святого Николая Римско-католической церкви. По поводу этого также неоднократно возникали споры. С 2009 года помещение находилось в аварийном состоянии. Активисты неоднократно били тревогу, что от костела уже отпадают части фасада.