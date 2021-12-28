Чистая прибыль украинских банков выросла на 47%

По итогам января-октября этого года чистая прибыль всех банков в стране достигла 58,4 млрд грн, что на 47% больше по сравнению с тем же периодом 2020-го, свидетельствуют данные платформы "Опендатабот", сообщает UBR.

Первое и второе места в списке самых прибыльных удерживают Приватбанк и Райффайзен Банк – 23,8 млрд грн и 4 млрд грн соответственно. На третье место поднялся ПУМБ, заработав 3,5 млрд грн.

Одновременно прибыль банков с частным капиталом выросла в 2,5 раза – до 10,5 млрд грн. При этом финучреждения с иностранным капиталом с начала года получили в 1,8 раза больше прибыли, чем за 10 месяцев 2020-го.

ПУМБ и Универсал банк, в состав которого входит monobank, являются самыми прибыльными среди частных банков. Они генерируют 60% прибыли всех банков с частным капиталом – 6,3 млрд грн с 10,5 млрд грн.

Что касается иностранных банков, то лидерство удерживает Райффайзен Банк с прибылью 4 млрд грн, что составляет 22% от всей прибыли банков с иностранным капиталом.