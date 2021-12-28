США и НАТО не согласятся на ультиматум России – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на ультиматум России, и не откажутся от расширения в Украину. Об этом, ссылаясь на его новое интервью, сообщает Сегодня.

Кулеба не верит, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на Восток или "откатятся" из стран центральной Европы, как требует Россия.