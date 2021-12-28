США и НАТО не согласятся на ультиматум России – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что США и НАТО не согласятся на ультиматум России, и не откажутся от расширения в Украину. Об этом, ссылаясь на его новое интервью, сообщает Сегодня.
Кулеба не верит, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на Восток или "откатятся" из стран центральной Европы, как требует Россия.
"Там же не только требование, чтобы НАТО не расширялось, там же есть требование прекратить военное присутствие НАТО в странах-членах НАТО. Я в это не верю, потому что принять такое требование в любой форме – это было бы самым большим унижением США и НАТО в истории с момента основания Альянса", – подчеркнул глава МИД Украины.