Воинский учет хотят перевести в онлайн – замминистра обороны

В Министерстве обороны работают над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать процесс военного учета украинцев. Об этом, ссылаясь на заместителя министра обороны Анну Маляр, сообщает Украинская правда.

"Военный учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994 г. предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет. Что интересно, до 2008 года было запрещено обнародовать это постановление", – написала Маляр у себя в соцсети.

С тех пор, пишет она, часть профессий исчезла, но появились другие, а "порядок постановки на военный учет требует обновления и усовершенствования" .

"В течение 2022 г. Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться уже существующие нормы", – добавила замминистра.

Кроме того, она сообщила, что сейчас министерство работает над тем, чтобы "перевести в онлайн-формат и автоматизировать этот процесс – в части, в которой это будет технически возможно" .

Также Маляр напомнила, что женщинам не нужно срочно идти в Территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). Это можно сделать в течение всего 2022 года.