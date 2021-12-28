Запасы газа в Украине сокращаются ускоренными темпами
За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 5,4%, или на 770 млн куб. м, сообщает УНИАН.
Как заявили в государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 26 декабря запасы природного газа составляли 14,17 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.
В компании пояснили, что выкачка газа ускорилась в связи со снижением суточной температуры воздуха. До похолодания еженедельно из хранилищ отбирали более 3% запасов. Если в начале декабря суточная выкачка была на уровне 60-70 млн куб, то сейчас примерно 80-90 млн куб. м. При этом закачки не происходит.
На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 45,7%.
Запасы газа:
- Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
- К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м.
- Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 ноября составили 16,91 млрд кубометров, что почти на 37,7% меньше прошлогодних показателей.
- Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 4 декабря составили 15,94 млрд кубометров, что почти на 38,4% меньше прошлогодних показателей.
- 19 декабря 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляли 24,7 млрд куб. об.