Запасы газа в Украине сокращаются ускоренными темпами

За восемь дней запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились на 5,4%, или на 770 млн куб. м, сообщает УНИАН.

Как заявили в государственной компании "Оператор ГТС Украины", по состоянию на 26 декабря запасы природного газа составляли 14,17 млрд кубометров из максимальной емкости 31 млрд куб. м.

В компании пояснили, что выкачка газа ускорилась в связи со снижением суточной температуры воздуха. До похолодания еженедельно из хранилищ отбирали более 3% запасов. Если в начале декабря суточная выкачка была на уровне 60-70 млн куб, то сейчас примерно 80-90 млн куб. м. При этом закачки не происходит.

На сегодня украинские газовые хранилища заполнены на 45,7%.

Запасы газа: