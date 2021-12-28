На Tesla Model S поставили бензиновый двигатель

Электромобили продолжают набирать популярность по всему миру, но блогер Рич Бенуа разместил на своем канале YouTube видео, которое вызвало большой интерес. В нем автор показывает, как установить бензиновый V8 от Chevrolet Camaro на электрическую Tesla, сообщает Судебно-юридическая газета.

Специально для такой невероятной трансформации Рич купил поврежденную наводнением Tesla Model S. Блогер не стал заменять блок электропривода на новый, а решил превратить седан в автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Преобразование было непростым, поскольку необходимо было найти место для 6,2-литрового бензинового двигателя V8 LS3 без наддува. Все создается практически с нуля, а в задней части находится ведущий мост с активным дифференциалом. Кроме того, должна быть установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач, которая работает в паре с двигателем V8.

Высота автомобиля была уменьшена, а заправочная горловина теперь поднята вместо зарядного клапана. Что интересно, вся стандартная электроника, включая приборную панель и центральный мультимедийный дисплей, работает в прежнем режиме. Отличия в интерьере - наличие большого трансмиссионного тоннеля и рычага переключения передач.