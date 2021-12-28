Воронин раскрыл причину завершения карьеры

Известный украинский футболист хотел еще поиграть, но его отговорили врачи, сообщает Сегодня.

42-летний Андрей Воронин, бывший форвард сборной Украины, рассказал, что именно семь лет назад заставило его завершить карьеру футболиста.

"Я в 2014-м закончил. Тогда после травмы я думал еще. Разговаривал с агентом (Андреем Головашом), с женой, с родителями. Я хотел еще играть. Но, как сказали тогда врачи, мне лучше не играть профессионально. Потому что после любого сильного столкновения я мог чуть ли не в инвалидном кресле оказаться. Поэтому пришлось закончить" , – поведал Воронин каналу Миля.

За свою карьеру Воронин успел поиграть за Боруссию Менехенгладбах, Майнц, Кельн, Байер, Ливерпуль, Герту и московское Динамо, где сейчас работает ассистентом главного тренера.

"Был разговор насчет сборной Украины. Как только место освободится, буду предлагать твою кандидатуру" , – говорил мне Шева.