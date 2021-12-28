Названа самая популярная криптовалюта 2021 года

Криптовалюта Shiba Inu (SHIB), которая наделала в уходящем 2021 году много шума из-за своего колоссального роста, обогнала биткоин по популярности. Shiba Inu стала самой просматриваемой цифровой валютой популярного онлайн-сервиса CoinMarketCap, сообщает Обозреватель.

По данным платформы, за год альткоин искали свыше 188 млн раз, что почти на 50 млн раз больше, чем у Bitcoin. В целом топ-5 самых популярных криптовалют выглядит так:

Shiba Inu – 188 млн запросов;

Bitcoin – 145 млн;

Dogecoin – 107 млн;

Ethereum – 86 млн;

Cardano – 81 млн.

За колебаниями курса SHIB следят более 1,4 млн пользователей. Именно столько человек добавили монету в свои списки наблюдения.

Рейтинг популярности криптовалют в 2021 году. Источник: CoinMarketCap

Немалую роль в росте популярности этой криптовалюты сыграл американский миллиардер Илон Маск. В прошлом году он неоднократно упоминал в своем Twitter и на телевидении различные мем-коины, включая Shiba Inu. Кроме того, он завел щенка шиба ину по кличке Флоки.

Вопреки росту популярности среди инвесторов, этот альткоин остается крайне нестабильным – он по-прежнему реагирует на тенденции в социальных сетях. Кроме того, 70,52% монет принадлежит 8 "китовым" счетам, а 41,03% из них приходятся лишь на один счет.

Shiba Inu хранится на 14,6 тыс. активных адресов. А сама монета котируется на 447 криптобиржах по всему миру, включая WhiteBIT, где она по состоянию на 28 декабря торгуется по $0,00003672 за коин.

Саму криптовалюту создали лишь в августе 2020 года в качестве "убийцы Dogecoin" – другого мем-коина. С тех пор она стала 13-ой в мире по объему капитализации – $20,1 млрд.

При этом следует помнить, что криптовалюты являются крайне волатильным активом. Поэтому все инвестиции в этот сектор следует делать максимально осторожно и исключительно на свой страх и риск.