Валютный рынок вторника: ход торгов

Рост предложения безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ во вторник способствовал снижению котировок ниже уровня 27,20 гривен.

В ситуацию был вынужден вмешаться Национальный банк: регулятор сначала выкупил 5 млн долларов в районе 27,21 гривен, а затем вышел с «заградительным» ордером на покупку по цене 27,16. На момент появления Нацбанка это была цена ниже рыночной: таким незамысловатым образом регулятор дал понять, что не хочет покупать, а лишь обозначает «красные линии», которые сегодня переходить не стоит. Рынок правильно воспринял меседж НБУ: покупатели раскупили все более дешевые предложения, и к обеденному перерыву котировки на межбанке вернулись выше уровня 27,20.

Четко сегодня отслеживается ситуация на межбанке и на наличном валютном рынке. Утром оптовые обменные пункты Киева начали продавать наличного «американца» по 27,24-27,25 гривен, но уже к обеду, отреагировав на падение безналичного, наличный доллар в столице подешевел до 27,20-27,22 гривен. Впрочем, дешевле его сегодня ожидать не стоит, т.к. межбанк демонстрирует рост, и после обеда, ближе к вечеру, наличные цены опять могут подрасти, вернувшись к утренним значениям.

Евро на FOREX в первой половине дня торгуется в узком диапазоне 1,1316-1,1334 доллара. Крупнейшие инвестиционные компании и банки Европы и США «отходят» от празднования католического Рождества; сегодня они еще раздумывают, что делать, а вот уже завтра могут начать закрывать позиции, готовясь к концу года. В таких условиях наличный евро целиком и полностью повторяет движения наличного доллара: утром его продавали по 30,73-30,75 гривен, а к обеду ценник опустили до 30,69-30,70 гривен.

Российский рубль в первой половине дня вторника вновь зажат в диапазоне 73,35-73,65 рублей за доллар. С одной стороны, его поддерживает рост цен на нефть (с вчерашнего дня Brent подорожал на 4 доллара за баррель), с другой, растущая политическая напряженность вынуждает иностранных инвесторов покидать российские ценные бумаги, и это мешает рублю укрепиться. Но все это никак не отражается на цене наличного рубля в Украине: так, в столице уже вторую неделю подряд рубль стабилен как никогда. Сегодня его вновь продают по 3,66-3,68 гривны за 10 рублей.