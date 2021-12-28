Австралиец опубликовал первый в мире твит силой мысли

Компания Synchron дала возможность 62-летнему мужчине, страдающему боковым амиотрофическим склерозом, превратить свои мысли прямо в твит, сообщает Сегодня.

Это впервые в мире, когда кто-то смог написать сообщение в социальных сетях, напрямую транслируя сигналы мозга.

"Привет мир!" – написал в Твиттере О’Киф, страдающий прогрессирующим параличом, вызванным БАС.

Он транслировал мысли через аккаунт генерального директора Synchron Томаса Оксли.

"Короткий твит. Монументальный прогресс" , – говорится также в сообщении.

Позже в том же аккаунте появилось еще одно сообщение, опубликованное силой мысли:

"Не нужны клавиши или голос. Я создал этот твит, просто подумав об этом" , – говорится в нем.

Имплант поставили Филиппу через яремную вену в апреле 2020 года – он получил Stentrode BCI, небольшой набор электродов, позволяющих связываться с другими устройствами.

"Система потрясающая, это как научиться ездить на велосипеде – это требует практики, но когда вы катаетесь, это становится естественным" , – заявил австралиец.

По его словам, с тех пор ему достаточно подумать, что нажать на компьютере, также он может писать письма по email, оплачивать банковские платежи, и теперь еще и твитить.