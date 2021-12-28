Госэкоинспекция в Киеве проверила торговцев елками

На точке продажи возле станции метро Печерская инспекторы обнаружили часть деревьев без бирок, что может свидетельствовать о незаконности их заготовки, сообщает Андрей Павловский﻿.

Каждое дерево с биркой проверили через специальное приложение "Ёлка инфо﻿", которым может воспользоваться любой желающий.

Если дерево заготовлено незаконно - штраф для продавца составит от 510 до 1700 грн за каждое.

На место продажи деревьев возле станции метро Печерская вызвали следственно-оперативную группу для составления протокола.

Также полицейских пригласили и на локацию на окружной дороге, где инспекторы обнаружили много ёлок без бирок. Оказалось, что у продавца они есть в наличии, но он клеит бирки только в момент продажи, чтобы они не портились от влаги. Такое объяснение не устроило проверяющих, поскольку все бирки должны быть закреплены на дереве.