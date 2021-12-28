"Единственный вариант": Гарбарук объяснил свое увольнение

Замглавы Министерства образования и науки Игорь Гарбарук рассказал, что написал заявление на увольнение по собственному желанию, поскольку это "европейская практика", которую он соблюдает. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ PavlovskyNEWS.

"Считаю, что единственный вариант для любого человека, занимающего государственную должность, вокруг которого разворачивается подобная ситуация – написать соответствующее заявление. Чем планирую заниматься?! Впереди Новый год и Рождественские праздники, и это главное", – заявил Гарбарук.

Напомним, что Кабмин уже уволил замминистра образования Гарбарука с должности после скандала из-за фото, на котором запечатлены он, его помощница в платье с откровенным декольте Кристина Тишкун и мэр Львова Андрей Садовый.

Гарбарук и Тишкун посетили Львов 24 декабря, чтобы посмотреть, как работают учебно-практические центры в профтехучилищах.