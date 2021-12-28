Huawei выпустит собственные процессоры

Компания Huawei собирается открыть производство собственных процессоров для смартфонов и прочей техники. Об этом сообщает издание Huawei Central, сообщает Лента.Ру.

Источникам медиа стало известно, что 28 декабря китайский IT-гигант учредил новую компанию, которая займется выпуском полупроводникового оборудования. Предприятие по производству «высокоточных изделий» имеет уставной капитал в 600 миллионов юаней или около семи миллиардов рублей. Также в отчете говорится, что компания займется выпуском устройств оптической связи, оптоэлектронных устройств, электронных компонентов.

Журналисты полагают, что таким образом компания намерена компенсировать ущерб от нахождения в санкционном списке США. Согласно ограничениям, корпорация не может закупать оборудование у своих иностранных партнеров. В частности, Huawei не может оснащать свои смартфоны процессорами с поддержкой 5G, так как их выпускает по лицензии ряд американских компаний.

Авторы также напомнили, что в ноябре топ-менеджеры Huawei в очередной раз опровергли слухи о продаже подразделения по производству смартфонов.