У Порошенко готовят ответ на подозрение в госизмене

Адвокаты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко готовят иск в Европейский суд по правам человека из-за серьезных нарушений в уголовном производстве против Порошенко, сообщает Украина 24.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" рассказала сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Как заявила Геращенко, подозрение Порошенко в государственной измене – "это политически мотивированное правосудие", которое осуществляется с многочисленными нарушениями.

"Мое утро вместе с Артуром Герасимовым, сопредседателем фракции "Европейская солидарность", началось с приемной председателя Верховной Рады Украины. Ведь согласно законодательству, Уголовный кодекс, статья 482 пункт 2, предусматривает, что в случае вручения или передачи подозрения народному депутату Украины или других следственных действий немедленно Генеральная прокуратура или другой орган, задействованный в данном расследовании - ГБР, Служба безопасности Украины - должны были передать в течение 24 часов председателю Верховной Рады соответствующее сообщение. Мы на прошлой неделе направили соответствующее обращение к председателю Верховной Рады, и сегодня навестили уважаемого господина Стефанчука для того, чтобы узнать, есть ли соответствующее сообщение. Он его не получал" , - заявила депутат.

По ее словам, "это еще раз говорит о серьезных процессуальных нарушениях этого дела, которые лягут в основу иска в Европейский суд по правам человека". Геращенко уточнила, что "над этим уже работают адвокаты Петра Порошенко".