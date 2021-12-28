Валютный рынок вторника: итоги дня

В первый рабочий день последней недели 2021 года предложение безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке существенно превышало спрос. Как всегда, ситуацию взял под контроль Национальный банк.

Первоначально регулятор планировал ограничиться ролью наблюдателя. Но видя, что желающих купить валюту не так уж много, сначала вышел с «плановой» покупкой 5 млн долларов, которые он приобрел по цене около 27,21 гривен. А затем, когда котировки опустились ниже уровня 27,20, пришел на помощь экспортерам и объявил о неограниченном выкупе доллара по цене 27,16 гривен. На тот момент это было ниже рынка, и ничего по такой цене Нацбанк не купил. Но планируемый эффект был достигнут. Доллар прекратил падение и опять пошел вверх, раскупаемый выжидавшими импортерами, которым ясно дали понять: еще дешевле уже не будет.

Закрыли торги вторника на 7,8 копеек на покупке и на 3,8 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,23/27,30 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись уже, чем в прошлую пятницу: спред на открытии составил 7 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,23 гривен прошла в 9:47. Продавцы довольно быстро поняли, что желающих брать по 27,25 и дороже нет, и начали снижать цены, стремясь получить гривну, необходимую для операций конца года. Покупатели, которых сегодня хватало, это поняли, и заняли выжидательную позицию. И не ошиблись: к 12:20 ценник на продажу опустили до 27,194 гривен, а на покупку – до 27,17 гривен. Экспортеры были явно не настроены отдавать дешевле 27,19, поэтому обратились за помощью к Нацбанку. Регулятор умелыми действиями не только остановил снижение, но и развернул рынок вверх, при этом не купив ничего сверх запланированного. Котировки вернулись выше уровня 27,20 и оставались там вплоть до закрытия.

Котировки закрытия торгов – 27,17/27,22 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 23,2 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 193,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2318 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,2318 гривен. Официальный курс доллара на 29 декабря установлен на отметке 27,2235 гривен за доллар, снижение на 0,71 копейки.

установлен на отметке 27,2235 гривен за доллар, снижение на 0,71 копейки. Официальный курс евро на 29 декабря установлен на отметке 30,8401 гривен за евро, рост на 2,05 копейки.

Цена наличного доллара в оптовых обменниках Киева в течение дня менялась, чутко реагируя на малейшие изменения на межбанке. Утром «американца» начали продавать по 27,24-27,25 гривен. К обеду он подешевел до 27,20-27,22 гривен, а к 17 часам доллар дешевле 27,22 гривен уже не продавали.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1295 доллара. Сегодня евро в первой половине дня торговался в узком диапазоне 1,1316-1,1334 доллара, но с открытием торгов в США доллар начал резко укрепляться против остальных ведущих мировых валют, что привело к снижению евро до отметки 1,1291 доллара. Упал в цене и наличный евро: утром его продавали по 30,73-30,75 гривен, к обеду ценник опустили до 30,69-30,70 гривен, а вечером появилась реакция на движение на FOREX: появились предложения по 30,65 гривен.

Российский рубль в первой половине дня был зажат в диапазоне 73,35-73,65 рублей за доллар, но к вечеру рост доллара в мире отразился и на нем: российская валюта подешевела до 73,87 рублей и состоянием на 17:45 торгуется в узком диапазоне 73,77-73,85 рубля за доллар. Все это никак не отразилось на цене наличного рубля: его продают по 3,66-3,68 гривны за 10 рублей.