На Буковине мужчина из авто расстрелял остановку, где находились люди

Под Черновцами пьяный мужчина, проезжая на своем авто мимо остановки общественного транспорта, где находились люди, открыл в ее сторону огонь из пистолета, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Сам инцидент произошел в поселке Берегомет в прошлую пятницу. К счастью, в результате стрельбы никто из прохожих не пострадал. О происшествии правоохранителям сообщил один из очевидцев.

"Мгновенно реагируя на вызов сотрудники сектора реагирования и следственно-оперативная группа Вижницкого районного управления полиции опросили заявителя и свидетелей происшествия" , - говорится в публикации.

Вскоре по описанию автомобиля установили личность нарушителя, а впоследствии и его местонахождение. Стрелком оказался 32-летний житель села Ежовцы.

Также оказалось, что стрельбу он устроил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причину своего поступка мужчина полицейским объяснить не смог.

По факту происшествия было начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (Хулиганство) УК. Злоумышленника задержали и отправили в изолятор временного содержания.

Под Черновцами пьяный мужчина из авто устроил стрельбу по остановке, где были люди (фото: npu.gov.ua)

"Полицейские изъяли у правонарушителя вещественные доказательства совершения противоправных действий и направили их для проведения экспертизы в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины" , - передали в полиции.

Суд избрал меру пресечения фигуранту в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 148 тысяч гривен.