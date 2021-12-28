В Раде предлагают обложить спецпошлиной импорт энергоресурсов из РФ

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предлагает ввести единую специальную пошлину 4-5% на импорт всех энергетических ресурсов из России, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обращении главы Комитета Андрея Геруса.

В частности, спецпошлины на уровне 4-5% предлагается ввести на импорт дизельного топлива, бензина, сжиженного газа, электроэнергии, угля (марки Г, А, П).