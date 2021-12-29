В Италии пенсионер жестоко убил жену-украинку

В Италии 80-летний мужчина убил свою 61-летнюю жену родом из Украины, потому что та отказала ему в интиме. Он нанес ей четыре ножевых ранения, сообщает Сегодня.

Согласно материалам итальянских СМИ, убийство произошло в ночь с 25 на 26 декабря. Подозреваемого задержали на следующий день после преступления. Правоохранители не сразу поверили в его показания. Наталья Киричек — именно так звали погибшую женщину. Она жила с мужем в Италии последние 20 лет. По словам подозреваемого, он убил ее, поскольку та отказала в интиме. Когда женщина пошла спать, то мужчина схватил нож и нанес ей четыре удара, в частности, в сердце. Это и привело к мгновенной смерти.

После преступления мужчина вел себя очень странно. Утром он даже пошел выгуливать собаку, а потом рассказал об убийстве жены своему товарищу, но тот не поверил. Кроме того, задержанный позвонил в ресторан, где работала его жена, и сообщил, что Наталья больше не придет на работу, поскольку она мертва. Уже после этого звонка на место жительства женщины приехали правоохранители и обнаружили ее окровавленное тело.