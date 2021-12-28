В Днепре трамвай сошел с рельсов и насмерть сбил женщину

Вечером в Днепре сошел с рельсов трамвай. Он снес светофор и наехал на женщину, которая стояла на пешеходной части, сообщает УНИАН.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 20:00 на перекрестке проспекта Яворницкого и улицы Пастера.

В результате аварии погибла женщина. Её зажало между трамваем и светофором на перекрестке. пишет Днепр Оперативный.

Прибывшие медики констатировали ее смерть.

Напомним, что в Днепре сегодня выпало аномальное количество снега, которое достигает в некоторых местах до 50 см.

Сейчас на дорогах города можно увидеть большие пробки.