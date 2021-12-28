"Нет никаких оснований" - Шуфрич отреагировал на санкции

Депутат от ОПЗЖ и глава комитета Рады по свободе слова Нестор Шуфрич прокомментировал решение СНБО против телеканалов Перший Незалежний и UkrLive, сообщает Новое время.

Нестор является совладельцем заблокированных телеканалов.

"Мы хотим понять природу введения этих санкций, учитывая, что никаких оснований вводить санкции, нет и быть не может. Канал нормально работает в юридическом пространстве Украины, поэтому невозможно объяснить и понять, чем вызвана такая острая необходимость закрыть ещё и эти каналы. Безусловно, если это решение будет препятствовать работе телеканалов, то мы будем защищаться всеми доступными законными способами в Украине и за ее пределами" , — заявил Шуфрич.

28 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении трех украинских компаний, связанных с телеканалами Перший Незалежний и UkrLive.

Нестор Шуфрич стал совладельцем телеканала Перший Незалежний в конце сентября 2021 года. Вскоре с этим телеканалом объединился UkrLive, а 1 ноября стало известно, что нардеп также стал владельцем UkrLive. Нестор Шуфрич — глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

18 февраля работники заблокированных телеканалов Козака зарегистрировали ООО Медиахолдинг Новости. Вещание телеканала Перший Незалежний началось 26 февраля, но уже через час его отключили. Сейчас канал продолжает вещание в YouTube.