Генсек НАТО обсудил с главой МИД Британии Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Великобритании Лиз Трасс во время телефонных переговоров обсуждали агрессию России против Украины, сообщает Корреспондент.

"Обсудила с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессию России по отношению к Украине. Мы согласились с тем, что НАТО решительно поддерживает Украину. Вторжение обернется для России большими расходами" , - написала Трасс в своем Twitter

Глава британского внешнеполитического ведомства, добавила, что любой диалог по ситуации в Украине должен строиться на полном уважении к суверенитету Украины.