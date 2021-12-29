29 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники
В этот день в мире отмечаются День "Ещё столько всего надо сделать!", День розыска забытых благодарностей, Международный день виолончели, сообщает УНИАН.
В Украине - День информационно-медийных структур МО и ВС, в США - День присоединения штата Техас, День супа "Пеппер пот", День героя, День "Встань на весы", День "Тик-так", в Армении - Масленица Рождественского поста, в Ирландии - День Конституции, в Монголии - День восстановления независимости.
Памятные даты 29 декабря, годовщины и события
В 1845 году Техас стал 28-м штатом США.
В 1993 году вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии.
В 1995 году был открыт Днепровский метрополитен, первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.
В 1999 году в Украине смертную казнь признали неконституционной.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 29 декабря чтит память святого пророка Аггея. Он считается покровителем чистой души человека и наставляет на праведную жизнь. Другое название праздника - "Агей Зимоуказчик".
Что сегодня нельзя делать
Не говорите с человеком, который пришел к вам домой, через порог. Существует поверье - вскоре вы поссоритесь.
Приметы на 29 декабря
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- какая погода на Аггея - таким будет апрель;
- очень холодно - зима будет лютой;
- мороз становится сильнее - еще три недели простоят морозные дни;
- снег вплотную лежит у забора, а ветер сильный - следующее лето будет неурожайным.
Именины 29 декабря
Именины у Аркадия, Феофании, Ильи, Петра, Марины и Владимира.