США требует от России освобождения двух американцев

Госдепартамент США требует от России немедленно освободить американских граждан Пола Вилана и Тревора Рида. Они уже несколько лет находятся в заключении, сообщает Новое время.

Соответствующее заявление было обнародовано на брифинге представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

"Госсекретарь Блинкен очень четко подчеркнул, что Россия должна немедленно и без всяких условий освободить граждан США Пола Вилана и Тревора Рида, чтобы они могли вернуться домой к своим семьям" , - сказал Прайс.

Он подчеркнул, что освобождение американцев является «жизненно важным» приоритетом для США.

Бывшие морские пехотинцы США Пол Вилан и Тревор Рид были осуждены российским судом в 2020 году. Вилан был приговорен к 16-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже, а Рида — к девяти годам колонии, обвинив в применении насилия в отношении двух российских полицейских.

В то же время в Соединенных Штатах осуждены двое россиян Виктор Бут и Константин Ярошенко. Оба выдвинули обвинения в 2011 году: Бута приговорили к 25 годам тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC, а Ярошенко — к 20 годам тюремного заключения по обвинению в подготовке к доставке крупной партии кокаина.